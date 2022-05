Zakonnica dała dziewczynce mikrofon. Po chwili cały kościół zamilkł

Przystąpienie do pierwszej komunii świętej to nie tylko sam sakrament, lecz także uroczysta oprawa i występy najmłodszych. W wielu parafiach tradycją jest, że dzieci odśpiewują pieśni. To nagranie z jednego z kościołów w Białogradzie zdobyło niesamowitą popularność, właśnie dzięki muzycznej oprawie komunii. Widzowie przyznają, że dziewczynka ma niesamowity dar i nie sposób się nie wzruszyć, słuchając jej wykonania znanego utworu.