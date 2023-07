Ich ugryzienie jest niebezpieczne. Wystarczy kilka składników, żeby się ich pozbyć

Jeśli przebywasz na biwaku i boisz się pogryzienia, zaopatrz się w preparat przeciw meszkom. Dostaniesz go w każdej aptece i drogerii. Sprzedawany jest najczęściej w formie sprayu. Spryskuj się nim co kilka godzin, a żadne owady nawet się do ciebie nie zbliżą. Możesz też posmarować się oliwką z niewielką ilością olejku eterycznego z mięty. To równie skuteczne, a przy tym naturalne rozwiązanie.