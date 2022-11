Tak pozbędziesz się moli spożywczych na dobre. Trik za grosze

Mole kuchenne to prawdziwa zmora. Owady bardzo łatwo przynieść ze sklepu wraz z zakupami, mogą też pojawić się w naszych mieszkaniach - chociażby dostając się do niego przez kratki wentylacyjne. Larw moli nie widać gołym okiem. Na szczęście istnieją sposoby, by skutecznie pozbyć się tych nieproszonych gości.