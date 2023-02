Tak przedłużysz świeżość ciętych kwiatów. Trzy najlepsze triki

Jak przedłużyć świeżość ciętych kwiatów?

Zacznijmy od początku, czyli wyboru kwiatów. Niezależnie od tego, czy kupujemy je dla kogoś czy dla siebie, pamiętajmy, aby były one przede wszystkim świeże i nie posiadały żadnych opadających pąków czy gnijących liści. Następnie, jeszcze przed włożeniem ich do wazonu, skróćmy je o dwa/trzy centymetry, używając do tego ostrego noża lub nożyc.