Wlej trochę do doniczki. Grudnik ci za to podziękuje

Najczęstsze błędy w pielęgnacji

Jeśli mimo wszystko grudnik nie kwitnie, może to oznaczać, że popełniliśmy jakieś błędy w jego pielęgnacji. Podstawową kwestią jest położenie rośliny - najlepiej, aby stał w miejscu z dostępem do rozproszonego światła. W okresie kwitnienia powinno się go także regularnie podlewać, aby nie dopuścić do wyschnięcia podłoża. Bardzo ważne, aby tuż po wypuszczeniu pąków nie przestawiać doniczki w inne miejsce.