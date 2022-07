Tak przedłużysz życie ciętych kwiatów. Antidotum masz w łazience

Piękne kwiaty są ozdobą każdego wnętrza. Gdy są prezentem od bliskiej osoby, przywołują dodatkowo ciepłe wspomnienia. Nie musimy jednak czekać na specjalną okazję, by móc się nimi cieszyć - coraz więcej osób dba o to, by kwiaty były w domu też na co dzień. A ponieważ transport kwiatów, szczególnie tych egzotycznych i rzadkich, jest obciążeniem dla środowiska, warto zadbać o to, by były świeże jak najdłużej.