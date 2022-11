Tak sklepy nabierały nas w Black Friday. "Czuję się oszukana"

Sama, aby uniknąć nabrania się na fałszywe promocje, zachęca na przykład do korzystania chociażby porównywarek cenowych. - Patrzę, jakie są ceny, czy wzrastają, czy są prawdziwie obniżone. Możemy to wszystko prześledzić. Ostatnio pokazywałam przykład marki telefonu. Po jego premierze w sklepach była dana cena, później troszeczkę wzrosła i przed Black Friday widać było już jej spory wzrost. Później marka daje nam 10 proc. rabatu i wszystko się zgadza. Jednak to nabijanie ludzi w butelkę - komentowała ekspertka.