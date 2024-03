Tak sprawdzisz, czy twój telefon jest na podsłuchu. Dwa sposoby

Coraz więcej Polaków boi się, że ich telefon może być na podsłuchu. W ostatnim czasie było przecież głośno o tzw. Pegasusie, a od niedawna - także Hermesie, które wywołują jeszcze większy niepokój wśród społeczeństwa, niż wcześniej. Jak możemy sprawdzić, czy nasze dane (w tym połączenia, SMS-y czy MMS-y) nie są przekazywane na inny numer komórkowy? Poznajcie dwa, bardzo szybkie sposoby, dzięki którym to zrobicie.

Podane kody to jedynie szybkie sposoby, dzięki którym sprawdzimy, czy telefon jest na podsłuchu. Warto jednak pamiętać o regularnym przeglądaniu i sprawdzaniu telefonu.

Na co zwracać uwagę? Na niestandardowe zachowania sprzętu, takie jak włączanie i wyłączanie bez przyczyny, szybkie rozładowywanie się baterii czy nagłe uruchamianie się aplikacji. Warto także przeanalizować uprawnienia różnych aplikacji do dostępu - do aparatu, lokalizacji czy mikrofonu.