Widzisz nieznany numer na telefonie? Nigdy nie odbieraj takimi słowami

Nieznany, prywatny, a może zagraniczny? Jeżeli widzisz na ekranie, że ktoś do ciebie dzwoni i nie jest to osoba zapisana w twoich telefonicznych kontaktach, miej się na baczności. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób w takim wypadku zaczniemy rozmowę. Jeden błąd może nas później słono kosztować.