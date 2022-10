Tak szukano męża w dawnej Polsce. 30-latka nie miała szans

Owszem. Społeczeństwo się zmieniało. Powoli kiełkowały nowe idee, ale też pojawiały się nowe możliwości dla kobiet, np. edukacja wyższa, szersze otwarcie rynku pracy. To powodowało, że część kobiet wcale nie garnęła się do wyjścia za mąż, bo widziały inne drogi życia. W związku z tym pojawiła się narracja, która miała zachęcać kobiety do małżeństwa, do zawierania tej transakcji ekonomicznej. Opowiadano im, że małżeństwo przyniesie im wiele korzyści, nie tylko finansowych. Mówiono, że jest ono dobre też dla samorozwoju, że dopełnia kobietę, że pozwala się jej realizować.