Tak ubrała się do "PnŚ". Zabrakło sukienki

Dlaczego stylizacje Katarzyny Cichopek są tak uwielbiane i chętnie odtwarzane przez Polki? Gdyż wpisują się w przystępny styl "girl next door", czyli "dziewczyny z sąsiedztwa", co szczególnie rzuca się w oczy właśnie w sezonie wiosenno-letnim. Można określić go jako dziewczęcy casual, który daleko odbiega od minimalistycznego "quiet luxury" w wydaniu Sofie Richie.