Tak ubrała się do śniadaniówki. Jej żakiet to ponadczasowy klasyk

Ostatnia z wymienionych prezenterek pokazała się ostatnio na planie w smart casualowej stylizacji, które miała zarówno swoje mocniejsze, jak i słabsze strony. Czas na krótką analizę: co, jak i dlaczego tak lub nie?

Większość telewizyjnych stylizacji Katarzyny Cichopek można zaliczyć do naprawdę udanych. Choć na co dzień jest bardziej "girl next door", czyli dziewczyną z sąsiedztwa, to przed kamerami z powodzeniem łączy ubrania eleganckie z casualowymi. Ale wśród looków na piątkę z plusem zdarzają się też drobne wpadki. Jak było tym razem?

Wszechmocne © WP

Katarzyna Cichopek uwielbia takie żakiety

Katarzyna Cichopek postawiła na biały top i żakiet w stylu Chanel (tweedowy materiał, biżuteryjne guziki) w odcieniu écru. Nie ma co do tego wątpliwości, że każda elegantka powinna uzupełnić swoją szafę o podobny model, ponieważ zalicza się go do ponadczasowych klasyków.

Katarzyna Cichopek wybrała ponadczasowy żakiet © AKPA | AKPA

Jeśli chodzi o spodnie, czyli granatowe jeansy – leżą dobrze i współgrają z sylwetką. Jednak wąskie i wywinięte na końcach nogawki przywodzą na myśl modele, które nosiłyśmy 10 lat temu. Denimowe dzwony czy spodnie palazzo nadałyby modniejszego sznytu.

Katarzyna Cichopek nie trafiła z wyborem spodni © AKPA | AKPA

Katarzyna Cichopek i niebotyczne buty

Ostatnim elementem stylizacji prezenterki były złote czółenka "peep toe" na bardzo wysokich szpilkach. Katarzyna Cichopek często wybiera takie buty ze względu na swój wzrost. I choć dla wielu kobiet byłyby wyborem ryzykownym, to gwiazda Polsatu stała się już mistrzynią chodzenia w takich.

Katarzyna Cichopek postawiła na złote buty © AKPA | AKPA

