Program pełen jest niespodzianek, dlatego tym razem mogliśmy zobaczyć coś, czego dotychczas nie było. Uczestnicy zaprosili do tańca zaprzyjaźnione gwiazdy. Każde trio zachwyciło publiczność, dając czadu na parkiecie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Maciej Musiał, Maffashion, Sandra Kubicka, Magdalena Różdżka oraz Fausti.

Naszej uwadze nie umknęła stylizacja Anety Zając. Aktorka pojawiła się wśród publiczności. Postawiła na totalną klasykę. "Gwoździem programu" była sukienka z falbanką w stylu boho. Widać, że aktorka zna się na trendach, bo sukienki z falbanami to jesienny hit, który możemy obserwować na wybiegach.

Całość ograła dodatkami w czarnym kolorze. Pasek w talii podkreślił sylwetkę, a wysokie sandały na słupku optycznie wydłużyły nogi. Do tego dobrała błyszczącą torebkę z cyrkoniami, która dodała wieczorowej elegancji i sprawiła, że stylizacja prezentowała się stylowo i szykownie.

Stylizacje "boho-chic" oparte na luźnej sukience przewijały się ostatnio na fashion weekach zwiastując nowy trend w świecie mody. Zwiewny materiał i marszczony fason to duet idealny, który potrafi przełamać masywniejsze kozaki i płaszcze w okresie jesienno-zimowym.

