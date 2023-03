Tak ubrała się na imprezę. Zdjęcia trafiły do sieci

Anna Kalczyńska inaczej zinterpretowała dekadę "disco"

Druga opcja szczególnie przypadła do gustu Annie Kalczyńskiej. Prezenterka telewizyjna zazwyczaj stroni od połysku. Ceni sobie klasykę i minimalistyczną formę, a także niebanalny kolor, który podkreśla jej urodę. Jednak tym razem Kalczyńska wyszła poza swoją strefę komfortu i odwróciła zasady "do góry nogami". Doskonale bawiła się w wieczorowej sukni do ziemi, która królowała w latach 80.