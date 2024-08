Taylor Swift oczarowała publiczność. Oto stylizacje z pierwszego koncertu w Polsce

The Eras Tour. Taką nazwę nosi światowa trasa koncertowa Taylor Swift, która promuje wszystkie dotychczasowo wydane przez nią albumy, łącznie z "The Tortured Poets Department" z 2024 roku. W każdym trzygodzinnym show skondensowanych zostało siedemnaście lat kariery, co jest raczej niespotykane.

Teraz polscy fani mieli okazję zobaczyć to na własne oczy. Za nami pierwszy koncert amerykańskiej piosenkarki, który odbył się 1 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Taylor Swift wystąpi tam jeszcze dwa razy – 2 i 3 sierpnia.

Jakie stylizacje zaprezentowała podczas pierwszego koncertu w Polsce? Jak zawsze maksymalnie błyszczące. Ale nie zabrakło też zwiewnych sukni. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak wygląda show gwiazdy pop, warto zaznaczyć, że "przebiórek" jest co najmniej dziesięć. Ale nie obowiązuje tutaj zasada: nowe show, nowe stylizacje. Taylor Swift wykorzystuje stroje z poprzednich koncertów, umiejętnie nimi żongluje.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Błyszczące body – to jej znak rozpoznawczy

Wielu strojom z pierwszego warszawskiego koncertu można przyjrzeć się na Instagramie i TikToku fana Taylor Swift, Cezarego Wiśniewskiego. Gwiazda muzyki powitała tłumy w obcisłym body wysadzanym głównie różowymi kryształkami oraz w mieniących się w świetle, srebrnych kozakach.

Piosenkarka znana jest najbardziej z takich stylizacji. Nic dziwnego, że fanki ubierają się na jej koncerty właśnie w tym stylu – dla niektórych błyszczący duet body i kozaków to must have.

Stylizacje Taylor Swift z koncertu w Warszawie

Taylor Swift zaprezentowała na sobie dzieła Versace czy Oscara de la Renty, ale większość strojów, w których występuje, pochodzi z domu mody Roberto Cavalli. Przykładem jest czarny, asymetryczny kombinezon z prześwitami i wyszytymi błyszczącymi wężami tworzącymi na stroju esy-floresy.

Taylor Swift w błyszczącym kombinezonie © Instagram.com, iamcezary_

Autorka hitów "Shake It Off" czy "Cruel Summer" zaprezentowała się ponadto na Stadionie Narodowym w białej stylizacji składającej się ze stanika, zabudowanych i maksymalnie błyszczących "pantsów" oraz czegoś na kształt fraka ze srebrnymi klapami. Taylor Swift udowodniła tym samym, że moda sceniczna nie jest obojętna wobec aktualnych trendów.

W przypadku zwiewnych sukni amerykańska gwiazda zdaje się na Albertę Ferretti. Na pierwszym koncercie w Warszawie Taylor Swift pokazała się długiej kreacji w kolorze écru, której delikatny materiał efektownie powiewał z każdym jej krokiem. Subtelne falbany zostały połączone z botkami na słupku w tym samym kolorze.

Taylor Swift w zwiewnej sukni © Instagram.com, iamcezary_

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij je przez dziejesie.wp.pl