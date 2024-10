Pokazała się w "slip dress". Sukienka łudząco przypomina bieliznę nocną

Anne Hathaway potrafi zaskakiwać swoimi kreacjami nie tylko na galach, ale także na co dzień. Aktorka lubi bawić się modą, co pokazała już nie raz. Tym razem podczas sesji zdjęciowej, wystąpiła w dość odważnej stylizacji, którą opublikowała na swoim Instagramie, który śledzi ponad 35 mln osób.

Anne Hathaway w "Slip dress"

Hathaway, pozując dla znanego czasopisma, postawiła właśnie na ten model sukienki. Trzeba przyznać, że prezentuję się w niej zjawiskowo i mogłaby zawitać w niej na czerwonym dywanie wraz z odpowiednimi dodatkami. Kreacja aktorki wykonana jest z delikatnej, beżowej satyny wraz ze złotymi elementami na ramiączkach.

Anne Hathaway w bieliźnianej sukience. © Instagram.com, annehathaway | quentindebriey

Jednym z powodów rosnącej popularności "Slip dress jest" jest jej uniwersalność i duża wygoda. Ten rodzaj sukienki często porównywamy jest do koszuli, lub bielizny nocnej. Satynowe wykończenie, luźny i swobodny krój, a czasem zdobiąca koronka może sprawiać takie wrażenie. Jednak ten rodzaj garderoby w tym roku był jednym z najbardziej pożądanych, szczególnie w letnie i upalne dni.

Bieliźniane sukienki dalej na czasie. Z czym je nosić?

Moda na "slip dress" to trend, który przyszedł do nas już kilka sezonów temu i jak widać, zagościł na dobre. Do bieliźnianych sukienek o śliskiej tkaninie początkowo podchodzono z rozwagą ze względu na fason i materiał przypominający halkę do spania. Jednak dzisiaj ten trend lansowany jest przez największe gwiazdy i celebrytki, a także znane domy mody. Z pewnością jest to odważniejsza wersja dzianinowej sukienki na ramiączkach, jednak to jakiej elegancji i kobiecości potrafi dodać, jest niebywałe. Wybór wśród tego modelu mamy spory, dlatego każda znajdzie coś dla siebie. Od mini, aż maxi. Dodatkowo można wybrać zupełnie prostą wersję lub taką z dodatkami takimi jak: rozporek, marszczenie, koronka, wycięcia czy głęboki dekolt.

Slip dress © Getty Images | Rachpoot

Jeśli chodzi o to, z czym ją nosić, to najprościej mówiąc, można łączyć ją praktycznie z wszystkim. Założymy do niej zarówno eleganckie szpilki jak i sportowe sneakersy, a w okresie jesienno-zimowym botki czy kozaki. Mimo że jej lekka i zwiewna forma jest idealna na ciepłe dni, to w chłodniejsze wcale nie musimy sobie jej odmawiać. Wystarczy założyć rajstopy, a na górę pod spód jednolitą i gładką bluzkę np. z golfem. Takie przełamanie cienkich i grubych materiałów sprawi, że będziemy wyglądać niezwykle stylowo.

"Slip dress" w wersji na jesień i zimę. © Getty Images | 2024 Edward Berthelot

