Pisarek nadal lansuje letni trend. Na jesień jest również idealna

Ołówkowa spódnica o satynowym wykończeniu zdecydowanie podbiła tegoroczne trendy. Pojawiała się w sieciówkach, domach mody, a także uwielbiana była przez największe gwiazdy. Już kilka sezonów temu zaczęły się pojawiać bieliźniane sukienki w stylu "slip dress" i to właśnie na ich podobieństwo stworzono satynową midi. Warto mieć ją w swoje szafie, bo jest niezwykle uniwersalnym elementem, który założymy np. na co dzień do pracy, a także na wieczorne wyjścia czy imprezy. Mimo że jest minimalistyczna, to jej subtelny błysk potrafi wyróżnić nas z tłumu.