Dorota Wellman zachwyciła w czerwonej kreacji na Top Of The Top Sopot Festival

Tak ubrała się na Top Of The Top Sopot Festival. W czerwieni zachwyciła

Pierwszy dzień Top Of The Top Sopot Festival prowadzi uwielbiany przez telewidzów duet Doroty Wellman i Marcina Prokopa. Jaki strój wybrała na tę okazję dziennikarka i prezenterka? Absolutnie zachwycający. Wellman w asymetrycznej, ciemnoczerwonej sukni wyglądała zupełnie inaczej niż zwykle.

Właśnie ruszył Top Of The Top Sopot Festival, który będzie transmitowany przez stację TVN przez cztery dni – od 19 do 22 sierpnia. Na pierwszy dzień zaplanowany został koncert "Gorączka sopockiej nocy", podczas którego wystąpią takie kultowe zespoły jak Lady Pank oraz Wilki, ale też młode wokalistki, m.in. Natalia Nykiel, Sarsa, Lanberry czy Bovska.

Na scenę Opery Leśnej wkroczyła już Dorota Wellman, która wraz z Marcinem Prokopem prowadzi pierwszy dzień muzycznego wydarzenia. W zeszłym roku na festiwalu w Sopocie zaprezentowała się w czarnym garniturze. Teraz postawiła na coś zupełnie innego i trafiła w dziesiątkę.

Dorota Wellman zachwyciła w czerwieni na Top Of The Top Sopot Festival

Dorota Wellman na Top Of The Top Sopot Festival wybrała kreację z ciemnoczerwonego i delikatnie połyskującego materiału. Taki kolor to synonim klasy, który ma jednocześnie moc przyciągania spojrzeń.

Dziennikarka przed kamerami pokazała się w długiej do ziemi sukni z dekoltem w łódkę. Czym charakteryzował się krój? Prostym dołem oraz ciekawą, bo asymetryczną górą. Mowa o zestawieniu ramiączka ze zwiewnym, długim rękawem. Dodatkowy efekt robiła szarfa biegnąca po skosie sylwetki.

Dorota Wellman w czerwonej kreacji © AKPA | AKPA

Stylizacja dopracowana w najmniejszych szczegółach

Dziennikarka uzupełniła stylizację czarnymi czółenkami na obcasach oraz masywną, srebrną bransoletą (tego typu biżuteria jest teraz absolutnie na topie). Warto też wspomnieć o świetlistym makijażu. Całość dopełnił ciemnoczerwony manicure.

Dorota Wellman zeszła ze sceny do publiczności © AKPA

