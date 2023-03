Tak ubrana poprowadziła "PnŚ". Nie każda założyłaby taką bluzkę

Katarzyna Cichopek wpisała się w trendy

Chodzi o wybór bluzki z charakterystycznym detalem, tj. bufiastymi rękawkami. Nie każda kobieta zdecydowałaby się na taki model. Pasuje on bowiem w przypadku sylwetki z wąskimi ramionami. Nie da się jednak nie zauważyć, że bardzo rozbudowana linia ramion jest obecnie w trendach, co można było zaobserwować na ostatnim pokazie Saint Laurent na Paris Fashion Week. Tej modzie niewątpliwie uległa Agnieszka Woźniak-Starak, a teraz do grona jej fanek dołączyła najwidoczniej Katarzyna Cichopek.