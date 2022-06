Tak Wołodymyr Zełenski był traktowany w szkole. Znali go z jednego

"Szczególnie mnie uderzyła jego skłonność - absolutnie niezwykła, jak na ten wiek - do interesowania się samopoczuciem kolegów z klasy, przyjaciół, znajomych. Wowa podchodził do każdego lub siadał przy biurku i pytał: »No, jak się masz dzisiaj? « Co więcej, to pytanie brzmiało tak szczerze i dociekliwie, że naprawdę chciałem na nie odpowiedzieć! »Opowiedz o swoich problemach, ze wszystkimi szczegółami« - mówił" - tak wspomina to kolega Zełenskiego z dzieciństwa, Andrij Zasławski.