Tak wygląda 5-letnia córka Iriny Shayk i Bradleya Coopera. Jest kopią mamy czy taty?

Tak wygląda córka Irina Shayk i Bradleya Coopera

Długie, blond włosy i niebieskie oczy - mała Lea De Seine zachwyca delikatną urodą, choć ciężko jest stwierdzić, do którego z rodziców jest bardziej podobna. Pięciolatka rośnie jak na drożdżach, a Shayk i Cooper przykładają ogromną uwagę do tego, aby miała jak najbardziej "normalne" dzieciństwo. Nie zabierają jej na eventy czy ścianki, nie angażują także ani we wczesną pracę w dziecięcym modelingu, ani na planie filmowym.