Tak wygląda dziś Ramona Rey. Pokazała się na ściance

Początek lat 2000. należał w polskiej branży muzycznej do Ramony Rey, o której było głośno nie było przez wzgląd na nietypowy pseudonim, ale także muzyczne sukcesy. Ramona Rey wydała kilka singli, które zdobyły serca Polaków. Wśród nich piosenka "Znajdź i weź", którą umieszczono na ścieżce dźwiękowej do filmu "Kochaj i tańcz".

Ramona Rey wybrała dość odważną stylizację, którą przykryła marynarką. Pod blazerem ze srebrnych cekinów miała prześwitujący top z bardzo głębokim dekoltem, uzupełniony długimi, czarnymi spodniami z szerokimi nogawkami, które optycznie wydłużyły nogi. Do tego - minimalistyczna torebka, która w tym wszystkim była praktycznie niezauważalna.

Co jednak dodatkowo przykuwało uwagę to fryzura Ramony Rey, z której wokalistka jest znana od samego początku. Czarne loki z krótką grzywką są jej artystyczną wizytówką.

W 2023 roku Ramona Rey ujawniła, że padła ofiarą stalkingu aż trzykrotnie . W wywiadzie dla "Co za Tydzień" zdradziła, że pewna kobieta nękała ją przez dwa lata i czatowała na nią w różnych miejscach. Innym stalkerem okazał się mężczyzna, który wymyślił sobie, że zostanie jej menadżerem.

- Gdy zaczęły się groźby śmierci, zgłosiłam to na policję. Zadzwonił do mojego przyjaciela i pod próbą zastraszenia chciał wyłudzić mój numer telefonu - relacjonowała.

