Tak wygląda ich małżeństwo od kulis. Szczęsny noce spędza w hotelach

Artystka dodała, że starają się spędzić razem każdą wolną chwilę, ale to uniemożliwiają im liczne treningi bramkarza. "Niestety Wojtka nie ma w każdy weekend i w środku tygodnia, bo gra mecze" - tłumaczyła Marina. Zaznaczyła, że w pozostałe dni zawsze jedzą wspólnie śniadanie. Następnie Wojciech w drodze na trening odwozi Liama do przedszkola. Popołudniami często grają w golfa. Pasją do tego sportu zaraził synka sam Szczęsny.