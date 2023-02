"Petarda" - piszą pod nowym postem Mariny. Takich spodni jeszcze nie widzieliśmy

Nie należy do najbardziej kontrowersyjnych gwiazd, ale tą stylizacją mogłaby konkurować nawet z Dodą. Marina Łuczenko-Szczęsna wyraźnie selekcjonuje trendy i wybiera z nich to, co wpisuje się w jej indywidualny styl. Gwiazda często stawia na miejski i uliczny design. Elementy w stylu uniseks przełamuje w kokieteryjny sposób - odsłoniętym brzuchem, mocną biżuterią czy ekstrawagancką czapką. Tym razem całą uwagę skupiła na spodniach, których widok onieśmiela.