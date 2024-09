Tak wygląda "kortyzolowa twarz". Endokrynolożka ostrzega

Nadmiar kortyzolu może wpływać na tkankę łączną w organizmie, co prowadzi do rozkładu białek z mięśni i kolagenu. W rezultacie sylwetka ulega zmianie: twarz i brzuch mogą stać się bardziej zaokrąglone, podczas gdy ramiona i nogi tracą na masie mięśniowej. Skóra staje się mniej elastyczna, co może prowadzić do pęknięć i pojawienia się rozstępów na ciele.