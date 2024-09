Dermatolożka ostrzega przed urodowym trendem. Mówi o skutkach ubocznych

W sieci znajdziemy wiele urodowych porad. W erze mediów społecznościowych bez problemu możemy wymieniać się sprawdzonymi sposobami na konkretne problemy np. z cerą naczynkową czy trądzikiem. Musimy jednak pamiętać, że każdy organizm jest inny i co jednej osobie pomaga, drugiej może szkodzić. Do wszelkich "złotych porad" lepiej zatem podchodzić bardzo ostrożnie.

Niedawno na TikToku trenduje szybka metoda na załagodzenie wyprysków. Wiele internautek utrzymuje, że niezawodne przy tym problemie jest... przykładanie kawałków świeżego czosnku w miejsce, gdzie pojawiła się zmiana skórna. Głos w sprawie zabrała dermatolożka Ketaki Bhate.

Wcierają czosnek w skórę. Narażają się na poważne konsekwencje

Pozytywnie wpływa na naszą odporność, działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie. Jeżeli spożywamy go regularnie, wspomoże nas w pokonaniu chorób dróg oddechowych, a także obniży ciśnienie krwi. O zaletach czosnku w naszej diecie napisano już wiele. Trzeba pamiętać, aby korzystać z dobroci tego warzywa w odpowiedni sposób. Na TikToku nie brak opinii, że przykładanie świeżych plasterków czosnku na wypryski sprawia, że znikają one szybciej. Dermatolożka ma co do tego wątpliwości.

"Narażamy się wówczas na podrażnienia, a nawet poparzenia chemiczne, które mogą pozostawić na skórze blizny" - wyjaśniła Kethaki Bhate w rozmowie z magazynem "Vogue".

Jej zdanie podziela inna ekspertka, Shereene Idris:

"Wcieranie czosnku nie pomoże, a prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych w postaci blizn jest ogromne" - dodała druga dermatolożka.

Na problemy z trądzikiem ekspertka zaleca stosowanie sprawdzonych przed lekarzy substancji, jak m.in. kwasy złuszczające, takie jak kwas salicylowy.

Działanie od środka

Czosnek zawiera wiele cennych składników, takich jak witaminy C oraz B6, a także pierwiastki znane jako selen oraz mangan. Dietetyczka Emily English przyznała, że warto go uwzględniać w diecie. Co jeszcze umieścić w jadłospisie, jeżeli mamy problemy z trądzikiem? Zaleca produkty bogate w kwasy omega-3 (np. ryby, orzechy), probiotyki (tu sprawdzą się kiszonki), a także źródła cynku (rośliny strączkowe, komosa ryżowa czy pestki dyni).

