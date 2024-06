Tak wygląda kuchnia Narożnej. To jej ulubione miejsce w domu

Magdalena Narożna to liderka jednego z najpopularniejszych w Polsce zespołów disco-polo. Wokalistka zyskała sławę dzięki występom w programie "Must be the Music". Chociaż początkowo w skład zespołu Piękni i Młodzi wchodził również były mąż Narożnej, po rozwodzie grupa nie rozpadła się, co więcej zaczęła koncertować nie tylko w Polsce, ale także za granicą m.in. w Stanach Zjednoczonych.