Tak wygląda nowoczesna góralka. Małgorzata Socha wprowadza do szafy folklor

Jeansy – idealna baza dla tradycyjnych wzorów

Małgorzata Socha wybrała trzy elementy, które nawiązują do estetyki folk. A jednak stylizacja gwiazdy wciąż wydaje się aktualna i osadzona w teraźniejszości. To za sprawą jeansów, które stanowią idealną bazę dla ubrań i dodatków wyraźnie nawiązujących do strojów ludowych. Denim wnosi do stylizacji uliczny charakter i współczesny styl, który pasuje do wszystkiego.