Tak wygląda syn Edyty i Łukasza Golców. Właśnie skończył 18 lat

Internauci twierdzą, że jest podobny zarówno do mamy, jak i taty

W sekcji komentarzy pod postem pojawiła się cała masa pozytywnych komentarzy. Na ich publikację zdecydowały się również sławne znajome Edyty Golec. "Wspaniali" –napisała Ida Nowakowska. "Dopiero był taki malutki" – dodała Paulina Krupińska-Karpiel. Obserwatorzy i fani Golców tłumnie życzyli synowi pary wszystkiego najlepszego, komplementowali jego wygląd i rozważali, do kogo jest podobny. "Jaki przystojny, podobny do mamy i do taty", "Ale pomieszany – trochę mama, trochę tata", "Kawał przystojniaka", "Ale ciacho. Piękni rodzice, piękne dzieci" – czytamy.