Tak wyglądają dzieci królowej Camilli. Król Karol III jest ojcem chrzestnym jednego z nich

"William i Laura toczyli straszne kłótnie o to, kto jest winny rozbicia ich rodzin. William winił Camillę za wszystkie krzywdy, jakie wyrządziła jego matce, co doprowadzało Laurę do wściekłości. Kiedyś powiedziała nawet do niego: 'Twój ojciec zrujnował mi życie' - ujawniła dziennikarka Katie Nicholl.