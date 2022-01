Urodzinowe portrety księżnej Kate uderzają w księżną Camillę? Mają ukryte znaczenie

Trzeci portret nawiązuje natomiast, według tiktokerki, do tego, jak będzie wyglądała przyszłość brytyjskiej monarchii. Księżna Kate w czerwonej sukni, z dłońmi w kieszeniach, prezentuje nowoczesne podejście do królewskiego życia. To jednak nie wszystko. Jej suknię uzupełniono diamentowymi kolczykami królowej Elżbiety II, co może zwiastować, że to właśnie Kate przejmie jej "rolę" (oczywiście jako małżonka króla, nie królowa).