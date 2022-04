Tak zadziałało słońce na skórę 103-latki. Efekt jest wstrząsający

Słońce wpływa na starzenie się skóry

Lekarka wyjaśnia, że to, co wiele osób ma za »starzenie się skóry« to tak naprawdę długotrwały wpływ słońca. "Tak wiele osób myśli, że ich skóra się zmienia: zaczerwienienie, brązowa pigmentacja, suchość i szorstkość oraz zmarszczki są spowodowane "starzeniem się". To żywy dowód na to, jak wiele lat ekspozycji na słońce wywiera na Twoją skórę" - pisze.