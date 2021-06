Używasz do kąpieli gąbki? Dermatolog twierdzi, że to niezdrowe

Tiktoker dodał również, że twarde gąbki są najgorsze, ponieważ mogą one prowadzić do "pęknięć skóry" podczas mycia. Jeśli jednak nie wyobrażasz sobie życia i mycia się bez gąbki, zadbaj o to, żeby wymieniać ją co 3-4 tygodnie i prać ją regularnie w pralce – dodał w nagraniu. Według niego najlepszą opcją jest używanie rąk do mycia twarzy i ciała.