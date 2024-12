Tak zapozowała na ściance. Postawiła na najmodniejsze kozaki sezonu

Tego wieczoru zostało rozdanych aż osiem nagród. Statuetki powędrowały m.in. do twórców "Infamii" w reżyserii Anny Maliszewskiej i Kuby Czekaja za najlepszy Polski Serial Roku 2024. Za najlepszą rolę Damską została wyróżniona Zofia Jastrzębska, która zagrała w tej produkcji. Natomiast nagrodę za najlepszą rolę męską otrzymał Borys Szyc, który zgrał w serialu "Warszawianka" w reż. Jacka Borcucha.

Mała czarna to ponadczasowy element garderoby, który uwielbia wiele kobiet. Maria natomiast jest fanką małej białej, którą często wybiera na okazjonalne wyjścia. Tym razem również stanowiła ona bazę w jej stylizacji. Biała mini była kontrastem dla czarnych dodatków, które wybrała. Mowa o skórzanej, oversize'owej marynarce, czarnych rajstopach i torebce na łańcuszku.

Ukrywała, co się z nią działo. "Totalnie się rozpadałam"

Prawdziwą perełką w tym zestawieniu okazały się kowbojki. W tym sezonie ten model kozaków zrobi niezłą furorę, dlatego nic dziwnego, że aktorka je wybrała. Wpisują się one w styl "cowgirl", który ostatnio stał się dosyć popularny. Poza tym są niezwykle wygodne i ponadczasowe. Klasyczny model, na który zdecydowała się Maria, potrafi współgrać prawie z każdą stylizacją, dlatego jest numerem jeden wśród jesienno-zimowego obuwia.

