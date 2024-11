Wskoczyła w skórzany komplet. Plisowana "miniówka" to hit

Wszyscy fani Marii Dębskiej będą wprost zachwyceni. Dopiero co można było ją oglądać w komediowym serialu "Kiedy ślub?". Teraz przyszedł czas na kolejną produkcję, tym razem kryminalną .

Aktorka promuje aktualnie serial "Śleboda" . Wcieliła się w nim w rolę antropolożki, która wyjeżdża na Podhale, by odetchnąć i odnaleźć siebie, a przypadkowo odnajduje ciało. Gwiazdorska obsada robi wrażenie. W produkcji wystąpili m.in. Maciej Musiał , Jan Englert , Helena Englert , Andrzej Chyra , Magdalena Lamparska czy Leszek Lichota . "Śleboda" ukaże się 12 grudnia na platformie SkyShowtime.

Maria Dębska opublikowała teraz kilka zdjęć na Instagramie, gdzie obserwuje ją 100 tys. internautów. Na press day wybrała skórzany look. Aktorka zdecydowała się na burgundowy (czyli najmodniejszy) komplet , który składał się z prostej koszuli oraz plisowanej minispódniczki. Czy może być coś modniejszego na sezon jesień-zima 2024? Zdecydowanie nie.

Dębska uzupełniła stylizację czarnymi, skórzanymi kozakami w stylu kowbojek . Aktorka dobrze wie, że takie buty są teraz na topie, a skórzane elementy garderoby biją rekordy popularności. Nieprzypadkowo wybrała również burgund. Widać, że młoda gwiazda interesuje się trendami i stara się wplatać je do swoich looków.

Maria Dębska postawiła na skórzany look

