Tak zbudujesz formę w domowym zaciszu i zaskoczysz wszystkich na plaży

Istnieje również podgrupa określana jako cardio. To intensywny trening, który trwa nieprzerwanie przez 30 do 60 minut, choć czas ten nie jest regułą. Jeżeli obliczycie swoje tętno maksymalne, które poznacie odejmując wiek od liczby 220, to możecie przystąpić do działania. W przedziale od 60 do 70 proc. HR max występują warunki sprzyjające utracie masy ciała. Trening w zakresie od 70 do 80 proc. HR max sprzyja budowaniu kondycji.