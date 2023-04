Tak źle jeszcze nie było. Szykuje się rozwód stulecia?

Od lat mówi się o kryzysie w małżeństwie Donalda Trumpa. Jego żona Melania najpierw nie przeprowadziła się z nim od razu do Białego Domu, a później w dyskretny sposób odrzucała jego czułe gesty, co nie umknęło uwadze fotoreporterów. Podobno tak źle jak obecnie, jeszcze nigdy między nimi nie było. Zagraniczne media nie mają wątpliwości, co może wydarzyć się w niedalekiej przyszłości.