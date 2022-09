Taką biżuterię miała księżna Kate na pogrzebie Elżbiety II. Co oznaczają perły?

Księżna Walii, Kate Middleton na ceremonii pogrzebu królowej Elżbiety II pojawiła się w kolii i kolczykach wykonanych z pereł. Wielu w tym geście dopatrzyło się hołdu dla zmarłej monarchini, do której należał ten zestaw biżuterii, oraz księżnej Diany, która niegdyś go nosiła. Co jeszcze oznacza ten gest i jaka jest symbolika pereł?