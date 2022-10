Takie kwiaty na grób to bardzo zły pomysł. Zrezygnuj z nich

Jakie kwiaty na grób? Te gatunki sprawdzą się najlepiej

Kwiaty na grób, które wybieramy najczęściej to zdecydowanie chryzantemy. Nic dziwnego - wyglądają elegancko, poza tym można wybrać wiele ich kolorów i rodzajów. Co więcej chryzantemy są odporne na niskie temperatury. Nie są to jednak jedyne cmentarne kwiaty, które chętnie kupujemy.