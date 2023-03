Takie sukienki nosi się teraz do pracy. Są eleganckie i wygodne. Kożuchowska się z nimi nie rozstaje

Kwiatowa elegancja w wydaniu Małgorzaty Kożuchowskiej

Wiele pań nie odważyłoby się włożyć sukienki w kwiaty do pracy ze względu na jej casualowy charakter. Małgorzata Kożuchowska znalazła jednak sposób na to, by można było ją śmiało nosić również do biura. Wystarczy wybrać kwiecistą kopertową sukienkę o długości maxi, która za sprawą swojego fasonu od razu zyskuje bardziej wyszukane oblicze.