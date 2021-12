Takiego ślubu jeszcze nie było. Nietypowa forma zadziwiła gości

Traci i Dave dostarczyli gościom wyjątkowych atrakcji. Tego ślubu nie zapomną

Zarówno pannie, jak i panu młodemu zależało na tym, aby ceremonia odbyła się w oryginalny sposób, aby stworzyć piękne wspomnienia. Zaręczeni zdecydowali się połączyć ślub w prawdziwym świecie z... wydarzeniem w przestrzeni wirtualnej! Niewątpliwą zaletą było to, że każdy znajomy Traci czy Dave'a mógł uczestniczyć w wydarzeniu. Para miała również pełną dowolność z wyborem miejsca. Firma specjalizująca się w takich przedsięwzięciach zaprojektowała miejsce zgodnie z wymogami przyszłych małżonków. Na ślub "w realu" do New Hampshire przybyło stu gości. Wydarzenie w sieci mogło śledzić zdecydowanie więcej osób.