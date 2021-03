Tamara Arciuch ma problem z cerą. Ekipa programu musiała zmienić procedury

Tamara Arciuch pracuje jako aktorka już od kilkunastu lat i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nawet makijaż sceniczny potrafi znacząco pogorszyć kondycję skóry. Co dopiero charakteryzacja wymagająca doklejania sztucznych elementów.

Gwiazda bierze udział w najnowszej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", który polega na tym, że uczestnicy wcielają się w role muzyków i próbują zaśpiewać oraz wyglądać dokładnie tak samo jak oni. To nie lada wyzwanie równie dla nauczycieli śpiewu jak i ekipy zajmującej się charakteryzacją.

Skutek uboczny

Tamara Arciuch zauważyła, że z powodu mocnego makijażu i masek pogorszyła się jej cera. "Mam bardzo wrażliwą skórę. To jest najmniej przyjemny aspekt tego programu. Nawet nie samo zakładanie charakteryzacji, co jej zdejmowanie. Silikon jest przyklejany klejami. Później trzeba je rozpuścić specjalnym rozpuszczalnikiem, który się nalewa do oczu" - opowiedziała w rozmowie z portalem pomponik.pl.