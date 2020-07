Tamara Arciuch pokazała najmłodszą córkę. Fani nie mają wątpliwości, do kogo jest podobna

Tamara Arciuch i Bartek Kasprzykowski są rodzicami dwójki dzieci: 11-letniego Michała i 4-letniej Nadii. Szczęśliwa aktorka pokazała, jak wygląda jej najmłodsza córka.

Tamara Arciuch należy do grona gwiazd, które cenią sobie prywatność. Na zdjęciach, które umieszcza w mediach społecznościowych, zwykle nie pokazuje życia rodzinnego, a gdy już to robi, dba, żeby twarze dzieci były zasłonięte. Jakiś czas temu w wywiadzie dla Baby by Ann, aktorka mówiła o macierzyństwie. Wyznała wtedy, że całkowicie poświęciła się wychowaniu swojej córki.

"Cały czas poświęciłam jej. Choć 'poświęciłam' to jest złe słowo, bo nie było w tym żadnego poświęcenia, to była przyjemność. Miałam czas, żeby dobrze się przygotować, kupiłam dla niej wszystko, co chciałam. Bo jak miałam pierwsze dziecko, to człowiek był biedny jak mysz kościelna, dopiero po studiach, więc wszystko było od kogoś, wszystko było żenione, a teraz wszystko było tak, jak sobie wymarzyłam" – opowiadała.

Tamara Arciuch pokazała córkę

Teraz pochwaliła się 4-letnią Nadią na swoim profilu na Instagramie i po raz pierwszy dziewczynka pozuje bokiem. Nadia ma kręcone blond włosy, które wzbudziły zachwyt wśród fanów. Pozuje roześmiana z pieskiem. Fani nie mają co do tego wątpliwości, do kogo jest podobna.

"Jakie włoski. Patrząc na profil, to chyba jest tatusiowa mała kopia" – napisał jeden z nich.

