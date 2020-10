Tamara Arciuch wypoczywa na Krecie. Pokazała zdjęcie z plaży i posypały się komentarze

Tamara Arciuch jest ostrożna w swoich mediach społecznościowych. Aktorka chroni swojej prywatności i dokładnie wybiera treści, które publikuje. Do niedawna na jej profilu na Instagramie mogliśmy obserwować głównie treści, promujące projekty zawodowe. Dopiero w trakcie kwarantanny, zaczęła powoli uchylać rąbka tajemnicy. Coraz częściej dzieli się prywatnymi kadrami, a tym razem zdradziła obserwatorom, że wybrała się na wakacje.

Tamara Arciuch wypoczywa na Krecie

"Po pracowitym lecie i przy obecnej temperaturze w Polsce to miejsce wydaje się jak sen. Dziękuję" – napisała aktorka pod fotografią w bikini bez ramiączek.

Jednak dla niektórych greckie słońce warte jest zachodu. Szczególnie gdy w Polsce coraz bardziej daje się we znaki jesienna aura. Wiele osób pozazdrościło Arciuch piaszczystej plaży. "Zazdroszczę! Odpoczywaj piękna", "Milego wypoczynku i relaxu" – komentowali.

Znaleźli się też tacy, którzy nie mogli uwierzyć w to, że aktorka opala się w bikini bez ramiączek, podejrzewając, że jest topless. Jednak najbardziej wymowny komentarz zamieścił kolega z branży, Adam Fidusiewicz: "Oooooommmmm" – napisał. Nie uszło to uwadze mężowi Arciuch, który niezwłocznie odpowiedział na jego zachwyty. "Omnomnomnomnomnom" – zripostował. Trzeba przyznać, że to była błyskotliwa wymiana zdań między panami.