Tamara Łempicka: Propagatorka perwersyjnego malarstwa

Przemyślana kreacja

W Paryżu Tamara musiała wyprzedać swoją biżuterię, którą przemyciła z Rosji, aby opłacić małe mieszkanie. Pogrążony w depresji Tadeusz nie mógł, a może nie chciał znaleźć pracy. Między małżonkami coraz częściej dochodziło do awantur i przemocy fizycznej. To Adrianna namówiła Tamarę do dalszego studiowania malarstwa. Tamara uznała to za dobry pomysł, ale – jak zauważa Małgorzata Czyńska: "nie zamierzała powielać schematu biednego artysty na zimnym poddaszu. Jeśli miała malować, to z sukcesem. Jasno określiła swój cel. Powtarzała, że za każde dwa sprzedane obrazy będzie kupować sobie bransoletkę, aż do dnia, gdy cała pokryje się diamentami od nadgarstków do ramion".