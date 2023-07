Tańcząc wśród jabłoni! Wystartowała kolejna edycja festiwalu JABŁONKI SWAWOLE - FOOD & MUSIC APPLE FESTIVAL

No może nie ma takiego powiedzenia, ale powinno być. Zwłaszcza w Polsce, gdzie doceniamy naturę za to co nam daruje na nasze stoły, za piękno sadów, lasów i łąk. Tak trzeba mówić o Polsce – jako gościnnej naturalnej smakowitej sensualnej krainie pełnej owoców i kwiatów i każdy z nas może być jej ambasadorem." - Danuta Nierada, Dyrektor Strategiczny i Kreatywny State of Poland Foundation.