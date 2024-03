Tańczy w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Z kim jest związana prywatnie?

Czy Beata Olga Kowalska ma męża?

Gwiazdy chętnie wykorzystują media społecznościowe do informowania swoich fanów o swoim codziennym życiu. To właśnie dzięki popularnym aplikacjom użytkownicy mogą z "pierwszej ręki" dowiedzieć się, co słychać u ich ulubionych celebrytów. Beata Olga Kowalska postanowiła jednak wykorzystać social media w zupełnie inny sposób.