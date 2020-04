Taniec, joga i kącik urody. Tylko w WP Kobieta - trzy pełne energii i wiedzy spotkania live

Agnieszka Aftyka to instruktorka jogi i pilatesu, tańca, fitnessu i Body Mind, psycholog i absolwentka programu szkoleniowego Art Pilates w Mediolanie. W czwartek pokaże najlepsze techniki relaksujące. Dziś ogromnie ważne jest, by człowiek umiał się wyciszyć i spróbował odpocząć od problemów związanych z epidemią. Oczyszczenie umysłu, ale i nauka rozciągania to wiedza bezcenna.