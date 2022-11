Tatiana Okupnik na gali #Wszechmocne. "Dziewczyny, mówmy głośno, czego chcemy"

Tatiana Okupnik o współczesnych kobietach. "Osiem lat temu tego bym nie powiedziała"

Podczas uroczystej gali w Hotelu Bristol drugą przestawioną kategorią były "wszechmocne w popkulturze". Gwiazda, która wręczyła nagrodę Magdzie Beredzie, zwróciła uwagę na to, jak przez ostatnich kilka lat zmieniło się jej podejście do kobiet. Najpierw piosenkarka przyznała, że powrót do pracy był dla niej bardzo przyjemny.