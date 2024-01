"Tatuaże to mogą mieć królowe życia". Nowa twarz TVP Info budzi emocje

Internauci komentują tatuaże dziennikarki TVP Info

Choć Karolina Opolska ma za sobą współpracę z Onetem, TOK FM, naTemat czy braćmi Sekielskimi, nawet to nie przekonało do niej niektórych widzów TVP Info, którzy chętnie (i negatywnie) komentują nie tylko jej instagramowe posty, ale przede wszystkim tatuaże. To właśnie one stanową główny problem, jaki widzowie TVP mają z nową prowadzącą, pisząc pod jej zdjęciami, że takie tatuaże mogą mieć "królowe życia czy panie z Żabki".